Строительство второй ветки метрополитена остановили в Казани

Ростехнадзор завершил проверку строительной площадки прокладки первого участка второй линии казанской подземки от станции «Фучика» до станции «Сахарова». Из-за выявленных нарушений работы потребовали остановить, сообщает пресс-служба управления.

У «Казметростроя» не было положительного заключения госэкспертизы. На компанию были составлены протоколы об административных нарушениях, дело будет направлено в Арбитражный суд Татарстана.

Как напоминает Inkazan.ru, 6 июля, рабочие повредили водопровод. Из-за этого затопило проезжую часть в районе 10-го микрорайона. Авария оставила без воды сотни домов, десятки соцучреждений, в том числе две больницы.

На первом этапе вторая ветка метро Казани пройдет между станциями «Юлиуса Фучика» и «Академика Арбузова». Для строительства будет изъято восемь земельных участков. Длина первого этапа составит 5,37 км. На создание второй ветки метро из бюджета Татарстана до 2021 года выделят 1 млрд рублей.