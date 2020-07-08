Заполненный мусором космический грузовик отстыковался от МКС

Космический транспортный грузовик «Прогресс МС-13», заполненный мусором, отстыковался от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане, передает со ссылкой на сообщение «Роскосмоса» «РИА Новости» в среду, 8 июля.

«Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана», — сообщили в госкорпорации.

Корабль растыковался в 21:22 мск, а в 01:05 мск 9 июля он войдет в атмосферу Земли, сообщалось в Twitter «Роскосмоса» утром в этот же день. После этого он будет затоплен.

Отправка следующего космического грузовика «Прогресс МС-15» запланирована на 23 июля с космодрома Байконур. Он доставит экипажу запасы топлива, воды и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения.

«Прогресс МС-13» в декабре 2019 года доставил на борт МКС 700 кг топлива и газов, 420 л воды, стандартные рационы питания, а также более тонны различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические и медицинские средства. Кроме того, экипаж получил новую беговую дорожку для поддержания физической формы в условиях невесомости.

К настоящему моменту миссия корабля завершена.