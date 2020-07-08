Венесуэльские военные сбили американский самолет

Неопознанный самолет с бортовым номером США сбили 8 июля венесуэльские военные. Об этом в Twitter сообщило стратегическое командование ВС Венесуэлы (CEOFANB).

Отмечается, что иностранный самолет нарушил воздушное пространство страны.

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его самолетами нашей военной авиации», — говорится в сообщении.

Другие подробности об экипаже или грузе самолета не приводятся.

🚨#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo — @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020

На опубликованных снимках виден бортовой номер N339AV, который согласно сервису по отслеживанию перемещений самолетов Flightradar, принадлежит частному воздушному судну Hawker 800.

В марте сообщалось, что турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб.