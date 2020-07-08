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Венесуэльские военные сбили американский самолет

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Фото: стратегическое командование ВС Венесуэлы
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Неопознанный самолет с бортовым номером США сбили 8 июля венесуэльские военные. Об этом в Twitter сообщило стратегическое командование ВС Венесуэлы (CEOFANB).

Отмечается, что иностранный самолет нарушил воздушное пространство страны.

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его самолетами нашей военной авиации», — говорится в сообщении.

Другие подробности об экипаже или грузе самолета не приводятся.

На опубликованных снимках виден бортовой номер N339AV, который согласно сервису по отслеживанию перемещений самолетов Flightradar, принадлежит частному воздушному судну Hawker 800.

В марте сообщалось, что турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб.

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