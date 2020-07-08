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Скончался премьер-министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали

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Фото: REUTERS/Thierry Gouegnon
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Премьер министр Кот д'Ивуара Амаду Гон Кулибали умер на 62-м году жизни. Об этом в среду, 8 июля, сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента страны Алассана Уаттара.

Как сообщает портал «7sur7» со ссылкой на семью главы правительства, в среду премьеру стало плохо во время заседания Совета министров. Его госпитализировали в одну из клиник Абиджана, где он и скончался.

В марте текущего года Амаду Гон Кулибали был назначен кандидатом на пост главы государства от правящей партии «Объединение уфуэтистов за демократию и мир» (RHDP). Уаттара, который еще в 2019 году объявил о своем нежелании идти на очередной срок, поддержал кандидатуру Кулибали.

По данным Reuters, Кулибали в 2012 году перенес операцию на сердце в одной из клиник Парижа.

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