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Белорусский оппозиционер арестован на 15 суток за фото с кастрюлей

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Фото: spring96.org
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Белорусский оппозиционер Дмитрий Полиенко арестован на 15 суток ареста. Причиной составления протокола стало фото с кастрюлей, которое он выложил в социальные сети, сообщили в правозащитном центре «Весна» в среду, 8 июля.

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В размещенном посте Полиенко призывал граждан к флешмобу, заключающемся в том, чтобы вечером 23 июня выйти на балкон и греметь кастрюлями.

Отмечается, что Полиенко вменяется ст. 23.34 КоАП — пропаганда участия в несанкционированном массовом мероприятии.

25 ноября 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозицию в стране финансируют американцы и немцы.

Президент отметил, что белорусская оппозиция живет хорошо, усомнившись, что ее представители вообще стремятся попасть во властные структуры.

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