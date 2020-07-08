Застройщик в Сочи получил реальный срок за обман дольщиков

В Сочи суд вынес приговор президенту строительной компании ООО «АЛК++Компани», обвиненному в мошенничестве в особо крупном размере. По информации региональной прокуратуры, мужчина совместно с другими лицами в период с 2014 по 2018 год организовал на берегу Черного моря незаконное строительство многоквартирного дома.

Разрешительных документов у них не было. 78 человек приобрели квартиры, общая стоимость которых составила более 370 млн рублей. Благодаря вмешательству органов прокуратуры и органов власти реализация квартир была прекращена, в соответствии с решением суда строения снесены, пишут «Кубанские новости». Подсудимый получил два года и два месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Фонд защиты прав дольщиков будет докапитализирован на 30 млрд рублей.

В январе сообщалось, что площадь проблемного жилья, которое строится с нарушением сроков, за три месяца выросла на 11% — до 18,7 млн кв. м. Таким образом, число потенциальных обманутых дольщиков выросло на 80 тыс. человек, подсчитали эксперты.