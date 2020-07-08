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ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ФК "Оренбург"
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Футбольная команда ЦСКА обыграла «Оренбург» в матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» в среду, 8 июля.

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Матч состоялся в Оренбурге. Футболисты ЦСКА одержали третью победу подряд в чемпионате России, игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Мячи забили Федор Чалов на 32-й минуте, Никола Влашич (59), Георгий Щенников (78) и Иван Обляков (90+4).

Ранее в этот же день сообщалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» после победы над «Сочи» был награжден золотыми медалями и трофеем чемпионов «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Чемпионат возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.

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