ЦСКА разгромил «Оренбург» в матче «Тинькофф Российской премьер-лиги»

Футбольная команда ЦСКА обыграла «Оренбург» в матче 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» в среду, 8 июля.

Матч состоялся в Оренбурге. Футболисты ЦСКА одержали третью победу подряд в чемпионате России, игра завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей.

Мячи забили Федор Чалов на 32-й минуте, Никола Влашич (59), Георгий Щенников (78) и Иван Обляков (90+4).

Ранее в этот же день сообщалось, что петербургский футбольный клуб «Зенит» после победы над «Сочи» был награжден золотыми медалями и трофеем чемпионов «Тинькофф Российской премьер-лиги».

Чемпионат возобновился 19 июня после паузы из-за пандемии коронавируса. Он должен быть завершен 22 июля.

Финал Кубка России по футболу сезона-2019/20 запланирован на 25 июля.