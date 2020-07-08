Заповедник «Большое Токко» создают в Якутии

В Нерюнгринском районе Якутии начались работы по созданию природного заповедника «Большое Токко», сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Ведется разработка дорожной карты.

Территория Станового хребта уникальна с точки зрения ландшафтного и биологического разнообразия. Здесь отмечаются ландшафты, характерные как для горно-таежных территорий Дальнего Востока с муссонным климатом, так и для континентальных таежных районов мерзлотной области, передает ИА SakhaNews.

В «Большом Токко» встречаются 20 видов редких и охраняемых птиц, занесенных в Красную книгу республики.