Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Банки попросили разрешения обслуживать клиентов по видеосвязи
Туризм
Глава Ростуризма понадеялась на скорое решение вопроса с выездом россиян за границу
Мир
Количество заболевших COVID-19 в США превысило 3 млн человек
Мир
Премьер Чехии заявил о заинтересованности в нормальных отношениях с Россией
Мир
Помпео заявил о нежелании США финансировать ВОЗ до выхода из организации

Цыгане напали на семью в Брянске из-за замечаний по поводу собак

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Володарском районе Брянска цыгане напали на соседей, сделавших им замечание по поводу стаи собак. Об этом сообщает «РИА Новости» 8 июля со ссылкой на УМВД региона.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

По предварительной информации полиции, мужчина с дочкой выехали на велосипедную прогулку, неподалеку от дома на них напала стая соседских собак. Мужчина сделал замечание хозяевам, лицам цыганской национальности, на что те отреагировали агрессивно.

«С заявлением в полицию обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что находился дома, когда во двор ворвалась толпа разъяренных соседей. Они набросилась на мужчину, его жену и родственника и стали их избивать», — говорится в сообщении УМВД региона.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, которые использовали нападавшие.

Полиция проводит проверку, после медэкспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По данным переписи населения 2010 года, в Брянской области проживают 3836 цыган, почти 1,5 тыс. из них — жители областного центра.

Ранее 8 июля следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех женщин при нападении собак. По подозрению в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей задержан председатель комитета ЖКХ города Игорь Гинькин.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020