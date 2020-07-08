Цыгане напали на семью в Брянске из-за замечаний по поводу собак

В Володарском районе Брянска цыгане напали на соседей, сделавших им замечание по поводу стаи собак. Об этом сообщает «РИА Новости» 8 июля со ссылкой на УМВД региона.

По предварительной информации полиции, мужчина с дочкой выехали на велосипедную прогулку, неподалеку от дома на них напала стая соседских собак. Мужчина сделал замечание хозяевам, лицам цыганской национальности, на что те отреагировали агрессивно.

«С заявлением в полицию обратился 48-летний местный житель. Он рассказал, что находился дома, когда во двор ворвалась толпа разъяренных соседей. Они набросилась на мужчину, его жену и родственника и стали их избивать», — говорится в сообщении УМВД региона.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции изъяли металлическую трубу и фрагменты деревянных палок, которые использовали нападавшие.

Полиция проводит проверку, после медэкспертизы будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

По данным переписи населения 2010 года, в Брянской области проживают 3836 цыган, почти 1,5 тыс. из них — жители областного центра.

Ранее 8 июля следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех женщин при нападении собак. По подозрению в ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей задержан председатель комитета ЖКХ города Игорь Гинькин.