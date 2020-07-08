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Губернатор Волгоградской области направился на место пожаров в Ольховском районе

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Фото: МЧС РФ
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направился в среду, 8 июля, на место пожаров в Ольховском районе, где есть угроза перехода огня на жилые дома. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Андрей Бочаров выехал в село Липки, где также есть угроза перехода огня на дома. Там состоится заседание оперативного штаба», — цитирует «РИА Новости» сообщение. На совещании будет решаться, нужно ли эвакуировать людей из соседних с пожаром сел и какие силы задействовать для тушения.

Днем 8 июля в Ольховском районе произошел пожар в лесу, в связи с чем в селе Ягодном появилась угроза перехода огня на жилые дома, передает RT.

В селе Княженский 2 огонь уничтожил 15 строений. Горят степи в Иловлинском районе, сообщается на сайте kp.ru.

На помощь волгоградским спасателям вылетел вертолет Ми-8. Из Москвы в Волгоград также направляется самолет Ил-76, который должен посодействовать ликвидации ЧП.

Ранее в этот же день сообщалось, что сначала поле с пшеницей загорелось на хуторе Княженский 2 в Михайловском районе. Из-за ветра огонь быстро распространился и перекинулся на жилые дома.

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