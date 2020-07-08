Скончался олимпийский чемпион по горным лыжам Ягге

Олимпийский чемпион по горнолыжному спорту Финн Кристиан Ягге (Норвегия) скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщила его супруга Трине-Лизе Ягге.

«Это неописуемо больно, мы полностью опустошены», — говорится в сообщении на ее странице в Facebook.

По ее словам, спортсмен умер после «острой болезни».

Ягге родился в Осло 4 апреля 1966 года. За свою спортивную карьеру семь раз победил на этапах Кубка мира, завоевал золото на Олимпиаде в 1992 году. Завершил карьеру в 2000 году, после этого работал на телевидении.