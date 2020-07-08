Адвокат Сафронова сообщил о подтверждающих секретность экспертизах в его деле

Иван Павлов, представляющий интересы подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил о подтверждающих секретность экспертизах в его деле.

«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года», — приводит слова адвоката ТАСС.

Павлов также отметил, что информация об этих экспертизах содержится в постановлении о возбуждении уголовного дела, а защиту Сафронова с ними не ознакомили.

Кроме этого, адвокат сообщил, что заключения о наличии государственной тайны в сведениях, переданных Сафроновым представителю спецслужбе Чехии, были подготовлены в Минобороны России и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

О задержании Сафронова сообщили в «Роскосмосе» 7 июля. В тот же день другой адвокат подозреваемого, Олег Елисеев, заявил, что, по версии следствия, его подзащитный был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.