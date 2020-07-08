Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Банки попросили разрешения обслуживать клиентов по видеосвязи
Туризм
Глава Ростуризма понадеялась на скорое решение вопроса с выездом россиян за границу
Мир
Количество заболевших COVID-19 в США превысило 3 млн человек
Мир
Премьер Чехии заявил о заинтересованности в нормальных отношениях с Россией
Мир
Помпео заявил о нежелании США финансировать ВОЗ до выхода из организации

Адвокат Сафронова сообщил о подтверждающих секретность экспертизах в его деле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иван Павлов, представляющий интересы подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, заявил о подтверждающих секретность экспертизах в его деле.

Гостайное становится явным: в деле Ивана Сафронова обнаружили личный мотив
На сотрудничество с иностранными спецслужбами журналист мог пойти из-за обиды за смерть отца

«В деле есть два заключения специалистов, подтверждающие секретность переданных Сафроновым сведений. Одно заключение датировано сентябрем 2019 года, второе — маем 2020 года», — приводит слова адвоката ТАСС.

Павлов также отметил, что информация об этих экспертизах содержится в постановлении о возбуждении уголовного дела, а защиту Сафронова с ними не ознакомили.

Кроме этого, адвокат сообщил, что заключения о наличии государственной тайны в сведениях, переданных Сафроновым представителю спецслужбе Чехии, были подготовлены в Минобороны России и Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

О задержании Сафронова сообщили в «Роскосмосе» 7 июля. В тот же день другой адвокат подозреваемого, Олег Елисеев, заявил, что, по версии следствия, его подзащитный был завербован спецслужбами Чехии с 2012 года, а в 2017 году якобы получил задание и передал в Чехию данные о военном сотрудничестве России и Ближнего Востока

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Сафронов не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020