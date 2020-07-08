Участник аферы с масками на 30 млн рассказал подробности преступления

Свидетель мошенничества с медицинскими масками на 30 млн рублей рассказал подробности случившегося. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в среду, 8 июля.

Предприниматель Рустам Сатаев получил предложение от граждан Киргизии о приобретении масок из Китая. Партию было предложено реализовать через некого Руслана, которого Сатаеву порекомендовал знакомый, экс-сотрудник Следственного комитета Алексей Попцов.

Сатаев должен был сопроводить груз до склада в Солнечногорске (Московская область). Он поехал на предоставленной Русланом машине вместе с двумя его людьми. В Мытищинском районе он проследил за загрузкой товара, после чего отправился в рейс. На въезде в Москву партию остановили для проверки документов (по одной из версий, это могли быть люди, не имеющие отношения к ДПС). Сатаев сообщил об этом Руслану и получил ответ — не останавливаться, а также два адреса, которые надо было передать продавцам из Киргизии, сказав, что их там уже ждут люди, которые сопроводят до склада.

Позже Сатаев доехал до Солнечногорска и там получил дальнейшие указания пути на склад, однако в этом месте склада не оказалось. Руслан забрал у него телефон и велел разгружать машины.

На следующее утро Сатаева отправили в машине с масками на склад в деревню Кривцово. На вопрос, расплатился ли Руслан с продавцами, тот ответил утвердительно и пообещал отдать ему его комиссионные позже. На складе машину разгрузили, неизвестный человек расплатился с грузчиками, после этого помещение закрыли и отвезти Сатаева в Москву отказались.

Позже, увидев себя в репортаже о случившемся, Сатаев понял, что стал участником преступления. Он позвонил Руслану и попросил его вернуть товар владельцам, а также отдать отобранный у него телефон. Тот ответил, что обо всем договорился «по связям» и пригрозил расправой.

Партия масок была похищена в ночь на 15 мая. Стоимость партии из 2 млн штук оценивается примерно в 27 млн рублей.