Глава Ростуризма понадеялась на скорое решение вопроса с выездом россиян за границу

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что надеется на появление ясности в ситуации с возможностью выезда граждан России за границу.

«Мы в плотном контакте находимся с нашими зарубежными коллегами, я лично знаю всех министров туризма, мы со всеми общаемся. Сейчас идет процесс переговоров. Я думаю, что в ближайшее время будет какая-то ясность», — заявила Догузова в среду, 8 июля, во время трансляции в TikTok.

По ее словам, решение о возобновлении международного сообщения должно приниматься на основе взаимного интереса с другими государствами.

Догузова отметила, что для того, чтобы россияне смогли выехать за границу, Министерство иностранных дел, Роспотребнадзор и ряд других ведомств должны достигнуть определенных договоренностей, и после этого со стороны Ростуризма никаких препятствий не будет.

Также глава Ростуризма уточнила, что задача ведомства — в том, чтобы выбор отдыха в своей стране стал лучшим выбором для россиян, а не в том, чтобы кого-то ограничивать по выезду.

Россия полностью прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за распространения коронавируса в конце марта. Исключение составляют только вывозные рейсы для россиян.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в страну.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после возвращения в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет.