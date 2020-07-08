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Интервалы следования электричек на Курском направлении и МЦД-2 восстановлены

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Диспетчерский аппарат Московской железной дороги (МЖД) принял меры для восстановления интервалов следования электричек на втором маршруте Московских центральных диаметров (МДЦ-2) и Курском направлении. Об этом сообщили в среду, 8 июля, в пресс-службе ведомства.

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«В 18:15 техническая причина, из-за которой поезда следовали с увеличенным интервалом, устранена», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

МЖД принесло пассажирам извинения за доставленные неудобства.

В этот же день задержки были в графике следования электричек Савеловского направления Московской железной дороги из-за повреждения контактного провода, пишет РИАМО. Теперь они курсируют по расписанию.

Накануне сообщалось, что пассажирам Московского центрального кольца (МЦК) бесплатно раздавали воду из-за жары. Также воду раздавали пассажирам электричек на вокзалах столицы.

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