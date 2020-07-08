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Количество заболевших COVID-19 в США превысило 3 млн человек

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Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории США превысило 3 млн. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

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К 8 июля количество случаев инфицирования достигло 3 009 611. С начала пандемии в США умерли 131 594 пациента с COVID-19, вылечились — 936 476.

Наибольшее количество случаев зафиксирована в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния) — 120 764. На втором месте по этому показателю занимает округ Кук (штат Иллинойс) — 93 053, на третьем — округ Марикопа (штат Аризона), где выявлено 67 543 случая.

Ранее во вторник американский реп-исполнитель Канье Уэст рассказал о том, как в феврале переболел коронавирусом.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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