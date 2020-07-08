Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Четверо подозреваемых в терроризме арестованы в Крыму
Мир
Премьер Чехии заявил о заинтересованности в нормальных отношениях с Россией
Мир
Красный Крест сообщил о двух случаях чумы в китайское провинции
Мир
Помпео заявил о нежелании США финансировать ВОЗ до выхода из организации
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал сенсацию на суде

Конкурс эскизов медали Даши Севастопольской объявили в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство Севастополя объявило конкурс на лучший эскиз медали имени Даши Севастопольской. Материалы от претендентов на участие будут принимать до 21 июля 2020 года.

Эскиз можно изобразить на бумаге или в электронном виде. Кроме того, предлагается описать медаль, используя для этого не более 500 символов, а также указать материал изготовления и ориентировочную стоимость.

Как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь», будущая медаль не должна иметь внешнее сходство с государственными наградами России, запрещено также использовать символику госсимволов России.

Трех финалистов назовут до 28 июля. Лучшего выберут путем голосования, которое будет продолжаться на сайте правительства до 4 августа.

Городскую награду для медицинских работников — медаль Даши Севастопольской — депутаты законодательного собрания учредили накануне. Инициатором выступил и.о. губернатора Михаил Развозжаев.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020