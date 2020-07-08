Конкурс эскизов медали Даши Севастопольской объявили в Севастополе

Правительство Севастополя объявило конкурс на лучший эскиз медали имени Даши Севастопольской. Материалы от претендентов на участие будут принимать до 21 июля 2020 года.

Эскиз можно изобразить на бумаге или в электронном виде. Кроме того, предлагается описать медаль, используя для этого не более 500 символов, а также указать материал изготовления и ориентировочную стоимость.

Как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь», будущая медаль не должна иметь внешнее сходство с государственными наградами России, запрещено также использовать символику госсимволов России.

Трех финалистов назовут до 28 июля. Лучшего выберут путем голосования, которое будет продолжаться на сайте правительства до 4 августа.

Городскую награду для медицинских работников — медаль Даши Севастопольской — депутаты законодательного собрания учредили накануне. Инициатором выступил и.о. губернатора Михаил Развозжаев.