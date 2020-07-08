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В Шереметьево пресекли попытку незаконного вывоза более 10 млн рублей

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Сотрудники таможни в аэропорту Шереметьево пресекли попытку вылетавшего в Дубай гражданина России незаконно вывезти более 10 млн рублей. Об этом сообщили в среду, 8 июля, в пресс-службе ведомства.

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«В международном аэропорту Шереметьево на «зеленом коридоре» зала вылета должностным лицом таможни был остановлен пассажир, вылетавший в Дубай. В ходе проведения таможенного контроля в форме устного опроса, мужчина заявил, что имеет при себе крупную сумму наличных денежных средств и предъявил к таможенному осмотру $40 тыс. и €100 тыс.», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Общая сумма незаконно перемещенных денежных средств по курсу ЦБ РФ составляет 10 млн 37 тыс. 37 рублей.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в особо крупном размере»).

Наказание за соответствующее деяние предусматривает штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничение свободы или принудительные работы на срок до четырех лет.

6 июля сообщалось, что в марте 2020 года в аэропорту Шереметьево сотрудники таможни пресекли попытку ввоза из США наручных часов стоимостью более 1,2 млн рублей, пишет «Москва 24». В результате проведения таможенного досмотра в багаже пассажирки были обнаружены наручные часы Rolex, коробка и платежные документы на них.

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