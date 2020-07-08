Хутор загорелся после пожара на поле с пшеницей в Волгоградской области

В Михайловском районе Волгоградской области пожарные работают на хуторе Княженский 2, огонь уже перекинулся на жилые дома. Сначала загорелось поле с пшеницей, из-за ветра всё быстро распространилось.

«К тушению привлечено восемь единиц техники и 34 человека местной пожарной охраны, от МЧС — семь единиц техники и 33 сотрудника», — сообщили изданию «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Уточняется, что отсечь огонь от хутора с первой попытки не получилось. Всего пожаром охвачено не менее 10 строений. По предварительной информации, жители вовремя эвакуировались.

Напомним, площадь природных пожаров в Красноярском крае достигла 160 тыс. га. По данным министерства лесного хозяйства региона, 115 возгораний зафиксированы на территориях Богучанского, Енисейского, Кежемского, Северо-Енисейского, Мотыгинского, Таймырского, Туруханского и Эвенкийского районов. Очаги находятся в непроходимых частях леса и не представляют опасности для населенных пунктов.