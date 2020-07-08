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Красный Крест сообщил о двух случаях чумы в китайское провинции

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Фото: Global Look Press/Xiao Yijiu
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Два случая бубонной чумы подтвердились в китайской провинции Внутренняя Монголия. Об этом в среду, 8 июля, «РИА Новости» заявила представитель Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) Гвен Пан.

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По ее словам, все зараженные пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильно.

Отдельные случаи, по ее словам, были быстро взяты под контроль, а на настоящем этапе нет угрозы вспышки заболевания.

6 июля Роспотребнадзор заявил о контроле над ситуацией с чумой на границах России.

В тот же день советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев заявил, что опасности распространения бубонной чумы в России нет, несмотря на возможность единичных случаев заражения.

В Западной Монголии, которая граничит с Россией, 1 июля зафиксировали вспышку бубонной чумы. На следующий день в посольстве РФ в Улан-Баторе заверили, что поводов для беспокойства нет, так как местные власти принимают все необходимые меры.

Кроме того, 5 июля диагноз «бубонная чума» подтвердился у скотовода, находящегося в больнице города Баян-Нур, расположенного на севере Китая.

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