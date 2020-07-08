Синоптики пообещали спад жары на юге России к концу недели

Установившаяся на юге европейской части России жара несколько спадет к концу текущей недели. Об этом 8 июля сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В связи с выходом на юг европейской части России циклонического вихря жара на юге страны спадет в четверг и пятницу. Прохлада доберется и до южных регионов, но резкого похолодания не будет. Температура понизится до 30–33 градусов вместо 37», — рассказал синоптик.

Он добавил, что существенных дождей в ближайшие дни не будет, они начнутся в начале следующей недели.

В зону циклонической циркуляции попадут Ростовская область, Краснодарский край, республики Северного Кавказа. Температура воздуха понизится в среднем до 28–33 градусов. Там пройдут кратковременные ливневые дожди с грозами и порывистым ветром.

8 июля сообщалось о смерчах, обрушившихся на черноморское и азовское побережья Краснодарского края. Это явление появляется из-за антициклона, который принесет в регион понижение температуры.