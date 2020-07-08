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Электрички из Пскова в Великие Луки и обратно запустят с 17 июля

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В Псковской области на участке Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков запустят пригородные поезда. Они будут курсировать с 17 июля по 13 сентября.

Электрички введут в целях улучшения качества обслуживания пассажиров Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Соответствующая договоренность достигнута с региональной администрацией.

Как уточняет Псковская лента новостей, поезд Псков – Великие Луки будет следовать по пятницам, субботам и воскресеньям. Из столицы области он отправится в 17:30, а на конечную станцию прибудет в 22:45.

Поезд Великие Луки – Псков будет ходить по этим же дням недели. Отправление из Великих Лук в 6:50, прибытие в Псков – в 11:52.

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