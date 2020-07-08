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Мобильные отели и рестораны будут производить под Псковом

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В Псковской области реализуют инвестиционный проект по строительству завода, на котором будут делать некапитальные сборно-разборные строения. Этим займется ООО «Кон-Тики». Детали проекта обсудили на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино».

По словам гендиректора компании Максима Майорова, которые приводит Псковское агентство информации, организация будет разрабатывать, изготавливать и устанавливать современные мобильные рестораны, отели и бунгало. У компании уже есть опыт создания некапитальных торговых павильонов, выставочных залов и спортивных комплексов.

Основное преимущество таких конструкций в том, что их можно устанавливать на любом основании, будь то земля, бетонный фундамент или вода. Рынок сбыта не ограничивается только российскими заказчиками. На продукцию есть спрос в зарубежных странах.

Завод планируют оснастить современным автоматизированным оборудованием и роботизированной техникой общей стоимостью около 250 млн рублей. Полный объем инвестиций в проект превысит 300 млн рублей. Также на предприятии создадут 60 рабочих мест.

Члены наблюдательного совета единогласно одобрили проект. Соглашение о намерениях подписали руководители ОЭЗ «Моглино» и ООО «Кон-Тики».

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