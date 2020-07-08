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Арестован глава «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

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Фото: «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай арестован по подозрению во взяточничестве. Об этом 8 июля сообщил руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

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«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Югаю, обвиняемому по ч. 5 ст. 290 УК РФ <…> поступило в Московский районный суд Нижнего Новгорода 8 июля. Югаю избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 10 суток с 7 июля по 17 августа включительно», — передает «РИА Новости».

По версии следствия, Югай, начальник управления материально-технического снабжения Константин Миних и начальник одного из отделов незаконно получали от поставщиков материально-технических ресурсов денежные средства в размере 1–3% от общей суммы договоров.

Так, по контракту на поставку оборудования с фирмой из Саратова на общую сумму более 16 млн рублей они вымогали и получили с поставщика 200 тыс. рублей деньгами, а также электронную технику на сумму 450 тыс. рублей в обмен на невыплату неустойки на сумму более 1,2 млн рублей. Отмечается, что в данном случае подельники действовали через посредника в лице сотрудника газотранспортной организации.

Техника была передана Югаю, а посредник, который был задержан в июне этого года в поселке Починки Нижегородской области, получил деньги.

О задержании Югая стало известно ранее во вторник.

В ходе обысков в кабинете Югая были обнаружены крупные суммы денег и некоторые элементы взятки — бытовая техника. В настоящее время решается вопрос об избрании для него меры пресечения. Отмечается, что задержан он был накануне.

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