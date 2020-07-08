Прямой эфир

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 172 тыс. га

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярском крае за сутки выросла площадь лесных пожаров. Огнем охвачена территория около 172 тыс. га.

По данным министерства лесного хозяйства, возгорания наблюдаются в Богучанском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Эвенкийском, Туруханском, Кежемском и Абанском районах. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

За сутки было ликвидировано 12 пожаров общей площадью 6,6 тыс. га. В тушении пожаров принимали участие 1,3 тыс. человек и 138 единиц техники. Также задействовано 15 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в районе деревни Айдара в труднодоступной части Енисейского района крупный пожар был обнаружен с помощью космического мониторинга. Пожарная техника туда добраться не могла. Для защиты поселка и борьбы с природным пожаром были задействованы 13 человек, которых к месту пожара доставил вертолет.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020