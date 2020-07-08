Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла до 172 тыс. га

В Красноярском крае за сутки выросла площадь лесных пожаров. Огнем охвачена территория около 172 тыс. га.

По данным министерства лесного хозяйства, возгорания наблюдаются в Богучанском, Енисейском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Эвенкийском, Туруханском, Кежемском и Абанском районах. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

За сутки было ликвидировано 12 пожаров общей площадью 6,6 тыс. га. В тушении пожаров принимали участие 1,3 тыс. человек и 138 единиц техники. Также задействовано 15 воздушных судов.

Ранее сообщалось, что в районе деревни Айдара в труднодоступной части Енисейского района крупный пожар был обнаружен с помощью космического мониторинга. Пожарная техника туда добраться не могла. Для защиты поселка и борьбы с природным пожаром были задействованы 13 человек, которых к месту пожара доставил вертолет.