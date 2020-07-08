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Пожар на складах завода минеральных вод в Ставрополье локализовали

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Фото: МЧС РФ
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Пожар на складах завода минеральных вод «Октябрь А» в Предгорном районе Ставропольского края локализован. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МЧС в среду, 8 июля.

«В 16.12 локализация [возгорания] на площади 600 кв. м», — уточнили в ведомстве.

В настоящий момент угрозы распространения огня нет, но есть риск обрушения кровли. Площадь пожара на первом складе готовой продукции составила 750 кв. м, а на втором — 2100 кв. м.

По предварительным данным, никто не погиб и не пострадал в результате ЧП. Его причины устанавливаются.

К тушению пожара привлечены 43 человека и 16 единиц спецтехники.

О возгорании на территории завода минеральных вод в Ставрополье стало известно ранее в среду. По данным МЧС, пожару был присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

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