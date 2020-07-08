Канье Уэст переболел коронавирусом

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст переболел COVID-19 в феврале. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes.

«Озноб, дрожь, когда лежишь в кровати, горячий душ, просмотр видео, в которых показано, что мне нужно сделать, чтобы это прошло», — рассказал музыкант.

Также Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США в 2020 году, заявил, что собирается участвовать в выборах в качестве независимого кандидата, сообщается на сайте aif.ru.

О планах участвовать в президентской предвыборной гонке в США рэпер объявил 5 июля. Тогда он не уточнил, в каком именно году попытается стать американским лидером. Музыкант может не успеть собрать и зарегистрировать необходимые подписи избирателей, поскольку дедлайн по сбору голосов, поддерживающих того или иного кандидата, истек 25 июня в нескольких штатах. Еще в ряде ключевых штатов сроки истекают в середине июля — начале августа.

По последним данным, в США число заражений коронавирусом превышает 3 млн, умерли свыше 134 тыс. человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией, передает RNS.