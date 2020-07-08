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Новый водовод планируют построить в Туле

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В Туле построят около 19,5 км водовода к участкам, выделенным для строительства домов многодетным семьям. Также в план развития территорий включено обустройство освещения.

В северном Заречье уже выделено более 425 участков для многодетных семей. По данным за 8 июля, построено 103 дома. Одна из многодетных матерей обратилась к губернатору Тульской области Алексею Дюмину с просьбой помочь в организации системы водоснабжения, освещения и подъезда. Об этом пишут «Тульские известия».

По словам главы администрации Тулы Дмитрия Миляева, план по развитию северной части Заречья уже сформирован. Запланировано строительство водовода протяженностью 19,5 км. На данный момент уже построено 5,5 км, пуск воды состоится 10 июля. Строительство продолжится в 2021 году.

Обустройство освещения включено в программу «Большая Тула — Светлый город».

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