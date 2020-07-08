В Петербурге запретят продавать алкоголь в заведениях менее 50 кв. м

В Санкт-Петербурге в скором времени запретят продавать алкоголь заведениям, площадь залов которых меньше 50 кв. м. Соответствующий законопроект в третьем и окончательном чтении приняло законодательное собрание города в среду, 8 июля.

Документ, по словам депутата Дениса Четырбока, должен вступить в силу в начале 2021 года. Он отметил, что заведениям, попадающим под требования законопроекта, не нужно будет закрываться, а лишь прекратить торговать спиртным.

«Мы не говорим о закрытии этих заведений: им достаточно будет отказаться от продажи алкоголя. Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года: если они не переформатируются, у них будет отозвана лицензия. А новые подобные заведения просто не смогут открыться в соответствии с законом», — цитирует его «Интерфакс».

Точное количество заведений, попадающих под действие закона, неизвестно. Депутат при этом выразил готовность выслушать конструктивные предложения всех владельцев подобных организаций. Отмечается, что документ пока не подписал губернатор города Александр Беглов.

С 5 мая в России вступил закон запрещающий продажу алкоголя в так называемых наливайках — небольших барах и кафе, расположенных на первых этажах жилых домов и занимающих площадь не более 20 кв. м.

При этом региональным властям дается возможность устанавливать дополнительные ограничения в этой сфере вплоть до полного запрета продажи алкоголя в находящихся в жилых домах точках.

После этого ужесточение продажи спиртного было введено в ряде регионов, но в основном местные власти захотели запретить торговать алкоголем заведениям площадью менее 50 кв. м. Так, 3 июня сообщалось, что в Татарстане предлагают ограничить продажу спиртных напитков в барах с именно таким ограничением по площади. Отмечалось, что такие меры необходимы для обеспечения защиты интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах.

В Липецкой области уже 10 июня власти решили ужесточить соответствующую норму по торговле спиртным, которую установил федеральный центр, и изменить условия работы пивных баров, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Сообщалось, что это коснется так называемых псевдобаров, площадь которых менее 50 кв. м, и затронет порядка 200 подобных заведений.