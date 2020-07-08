Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом

Мэр Мурманска Евгений Никора госпитализирован с пневмонией, его тест на коронавирус дал положительный результат.

«Вечером воскресенья я почувствовал недомогание, поэтому в понедельник сдал тест. Ранее я проверялся в пятницу и вторник, результаты были отрицательные. Заразился я от родных», — цитирует градоначальника сайт kp.ru.

Врачи диагностировали у Никоры двустороннюю пневмонию. В настоящее время глава городской администрации чувствует себя хорошо, его состояние оценивают как средней тяжести. Чиновник проходит лечение в больнице, но при этом продолжает работать.

По словам мэра, чувствует он себя лучше, чем звучит диагноз. Никора выразил благодарность медицинскому персоналу за прекрасную работу. Единственным неудобством он назвал отсутствие в больнице горячей воды, которую планово отключили в связи с необходимостью чинить трубы.

В больнице он проведет еще минимум 10 дней, передает RT.

17 марта сообщалось, что Никору отправили на карантин в областную клиническую больницу после посещения шахматного турнира, где у одного из участников диагностировали коронавирус. Тогда заражения удалось избежать, поэтому после двух недель на обсервации мэр вернулся на рабочее место.

В России за прошедшие сутки зафиксировано 6562 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 8 июля, сообщил оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в Москве (621) и Санкт-Петербурге (295). Вместе с тем 27,6% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания.

Всего с начала эпидемии коронавируса в России выявлено 700 792 случая заболевания COVID-19. 472 511 пациентов выздоровели, а 10 667 человек скончались.

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