«Капсулу времени» нашли при реконструкции мемориала в Липецкой области

«Капсулу времени» обнаружили под основанием памятника Солдату и Солдатской Матери в Липецкой области. Специалисты намерены сделать копию содержимого и поместить под мемориал новую капсулу.

Работы по реконструкции памятника проводятся в Измалково. Строители обнаружили контейнер со стеклянной крышкой. Предполагается, что в капсуле хранится послание, оставленное жителями Измалково, участвовавшими в Великой Отечественной войне.

Очевидцы утверждают, что капсула была заложена в 1965 году. Однако о происхождении книги или альбома в контейнере нет никаких официальных данных. Об этом пишет LipetskMedia.

Глава сельского поселения Светлана Тихон отметила, что специалисты попробуют аккуратно вскрыть капсулу. Целостность стеклянной крышки уже была нарушена. В дальнейшем послание планируют вновь поместить под основание памятника, но в новой капсуле.