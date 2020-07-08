В Минздраве сообщили о сокращении младенческой смертности в России

В России младенческая смертность в 2019 году сократилась на 3,9% по сравнению с 2018 годом, материнская смертность — на 8,2%. Об этом замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил в своем Telegram-канале в среду, 8 июля.

«Младенческая смертность в нашей стране лишь за один го, с 2018 по 2019 г. сократилась на 3,9%. Материнская смертность за год снизилась на 8,2%», — написал замглавы Минздрава.

В июне сообщалось, что в Карелии младенческая смертность сократилась до рекордного уровня. При этом за год не было зарегистрировано ни одной материнской смерти.

26 июня министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в прошлом году показатель смертности уменьшился на 1,6% в годовом выражении и составил 12,3 случая на тысячу населения, передает RNS. По данным главы ведомства, смертность от болезней системы кровообращения в 2019 году снизилась на 1,6% по сравнению с 2018 годом, от туберкулеза — на 13%, от новообразований — на 0,74%, от болезней органов дыхания — на 3,1%.