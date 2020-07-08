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Жительница Оренбуржья перечислила мошенникам почти 2 млн рублей

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В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Женщина перечислила неизвестным лицам почти 2 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, злоумышленники позвонили потерпевшей и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что некто пытается оформить на женщину кредит. Чтобы обезопасить свои сбережения, 48-летней жительнице Орска предложили самой сходить в ближайшее отделение банка и взять заем, а деньги перевести на якобы безопасный счет. Об этом пишет РИА «Оренбуржье».

Женщина выполнила инструкции мошенников и перечислила им 1,99 млн рублей.

Полиция проводит мероприятия для установления личностей преступников. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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