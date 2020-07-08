Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минпросвещения изменит формат линеек 1 сентября в школах
Мир
Путин и Си Цзиньпин обсудили экономическое взаимодействие России и Китая
Авто
В ЦОДД признали желтую разметку на зебрах опасной
Общество
Советник президента России допустил открытие кинотеатров в Москве с 1 августа
Общество
Смерчи обрушились на побережья Черного и Азовского морей
Сюжет:

На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве на Садовом кольце не планируется устанавливать отбойники после смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 8 июля в интервью Forbes сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

Гражданин подследственный: получит ли Михаил Ефремов реальный срок
Матери погибшего в аварии Сергея Захарова еще не сказали, что она лишилась сына

«На Садовом кольце точно их (отбойников) не будет. Но там, где это необходимо, где есть скоростные магистрали, где скорости высокие, это закладывается в рамках проектной документации. И это обязательно будет. И мы обязательно будем делать такие разделительные бордюры и ограждения — только там, где это возможно», — сообщил изданию Максим Ликсутов.

Кроме того, вице-мэр отметил, что отбойники не способны обезопасить водителей и пешеходов от нетрезвых водителей.

8 июня в Москве произошла авария с участием Михаила Ефремова. Находясь в нетрезвом состоянии, он выехал на джипе на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. Помимо алкоголя в организме актера были обнаружены следы каннабиодов, кокаина и кокаэтилена.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), которая подразумевает до 12 лет лишения свободы. Ефремов до 9 августа будет находиться под домашним арестом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020