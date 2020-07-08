На Садовом кольце не станут устанавливать отбойники

В Москве на Садовом кольце не планируется устанавливать отбойники после смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Об этом 8 июля в интервью Forbes сообщил вице-мэр столицы Максим Ликсутов.

«На Садовом кольце точно их (отбойников) не будет. Но там, где это необходимо, где есть скоростные магистрали, где скорости высокие, это закладывается в рамках проектной документации. И это обязательно будет. И мы обязательно будем делать такие разделительные бордюры и ограждения — только там, где это возможно», — сообщил изданию Максим Ликсутов.

Кроме того, вице-мэр отметил, что отбойники не способны обезопасить водителей и пешеходов от нетрезвых водителей.

8 июня в Москве произошла авария с участием Михаила Ефремова. Находясь в нетрезвом состоянии, он выехал на джипе на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. Помимо алкоголя в организме актера были обнаружены следы каннабиодов, кокаина и кокаэтилена.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), которая подразумевает до 12 лет лишения свободы. Ефремов до 9 августа будет находиться под домашним арестом.