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Рыба массово погибает в озере в Тюменской области

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Жители поселка Ачиры в Тюменской области, где произошла вспышка гаффской болезни из-за карасей, сообщили о массовом море рыбы в местном озере. Поверхность водоема покрыта зеленой слизью.

Рыбаки сообщают, что в окрестностях стоит запах тухлятины. Мор начался на этой неделе, поверхность озера покрыта дохлой рыбой и зеленой слизью. Местные жители опасаются, что вода со следами гниения попадет в реку Алымку, воду из которой используют для полива огородов и питья. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

Весной 2020 года сотрудники Роспотребнадзора установили, что в карасях, которые обитают в данном озере, содержится ядовитый токсин. Он стал причиной вспышки гаффской болезни среди жителей Ачир. Пострадавшими числятся 11 человек. Жители поселка уточнили, что вылов карася был основным видом заработка для населения.

Неделей ранее зеленую слизь заметили на реке Иртыш между деревнями Башкова и Ломаева. Местные жители утверждают, что субстанция пахнет краской.

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