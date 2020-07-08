Суд выяснит цель звонка Соколова в посольство Франции после убийства аспирантки

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство адвоката семьи аспирантки Анастасии Ещенко обнародовать аудиозаписи звонков историка Олега Соколова в посольство Франции в России. Об этом в среду, 8 июля, сообщает «РИА Новости».

«Удовлетворить ходатайство о судебном запросе об истребовании доказательств в виде аудиозаписи звонков Соколова, сделанных 8 ноября 2019 года. В случае невозможности предоставления аудиозаписи направить судебный запрос о получении данных о сотруднике посольства, кто отвечал на звонки 8 ноября, в целях дачи показаний в суде о целях звонков и содержании разговора», — огласила решение судья.

Как отметила адвокат семьи убитой Александра Башкеева, Соколов мог звонить в посольство Франции, чтобы скрыться от уголовного преследования, потому что он является кавалером ордена Почетного легиона.

29 июня сообщалось, что обвинение попросило суд исследовать переписку историка Соколова и Ещенко на закрытом заседании. Доцент, в свою очередь, потребовал огласить эти доказательства на открытом заседании, так как в них якобы содержатся «страшные оскорбления», которые Ещенко употребляла в отношении него и его детей.

Историка и бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Соколова задержали 9 ноября 2019 года, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обысков в квартире историка нашли останки 24-летней аспирантки и его сожительницы Ещенко.

Было возбуждено уголовное дело, его расследование завершили в марте 2020 года. По версии обвинения, 8 ноября историк убил аспирантку в своей квартире, выстрелив в нее из незаконно хранившегося обреза, сделанного из охотничьего карабина. Труп своей жертвы Соколов расчленил и выбросил в Мойку. 27 марта историку продлили срок содержания под стражей до 23 сентября.