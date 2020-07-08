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Мобильная связь в России может подорожать на 14% во втором полугодии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Во втором полугодии 2020-го минимальные пакетные тарифы на мобильную связь могут подорожать в среднем на 14%. Об этом сообщает «Российская газета» 8 июля со ссылкой на данные агентства Content Review.

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По мнению аналитиков, при оценке тарифов восьми операторов связи на всей территории России в первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь подорожали на 8%. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля. Больше всего увеличились тарифы у Tele2 — на 13%.

Сообщается также, что операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия. МТС, «Билайн» и «Мегафон» сделали это лишь с частью тарифов до введения вынужденного домашнего режима, а Tele2 резко повысил и архивные, и действующие тарифы на рубеже апреля-мая, чем привлек внимание регулирующих органов.

Отмечается, что индекс доступности (соотношение среднего тарифа к среднему доходу населения) связи в России по сравнению с декабрем 2019 года практически не изменился и составил 6,5. Чем ниже индекс, тем доступнее в регионе мобильная связь.

Самая доступная мобильная связь, по оценке агентства, в Ямало-Ненецком АО, Сахалинской области, Ханты-Мансийском АО, Ярославской и Магаданской областях. Наименее доступная мобильная связь — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Калмыкии.

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