Дело возбуждено после гибели тракториста в реке в Коми

Уголовное дело возбуждено по факту гибели водителя трактора «Кировец» в Удорском районе Коми. Трактор опрокинулся в реку, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства случившегося устанавливала республиканская трудовая инспекция.

Инцидент произошел 16 июня. 30-летний сотрудник компании «АнЗар-Лес» управлял трактором К-700. Он двигался по лесному участку дороги Усогорск – Макар Ыб в направлении делянки. На 26-м км дороги, не доезжая до моста через реку Южная Уджъю, трактор съехал с дороги и опрокинулся в реку.

Как пишет ИА «Комиинформ», во время расследования были установлены нарушения требований охраны труда. Предписание об их устранении выдано ООО «АнЗарЛес». Компанию могут оштрафовать на сумму до 80 тыс. рублей. Если выяснится, что к работе был допущен сотрудник, не прошедший обучение, штраф составит от 110 тыс. до 130 тыс. рублей.

В начале июня сообщалось, что в Вольске Саратовской области ожидает приговора бригадир, чей сотрудник погиб во время ремонта крыши четырехэтажного дома. По предварительным данным, он допустил к работе не прошедшего спецподготовку мужчину.