Мужчина бросил в Порошенко на митинге в Киеве пачку поддельных купюр

Мужчина бросил в бывшего украинского лидера Петра Порошенко на митинге в Киеве пачку фальшивых купюр. Об этом в среду, 8 июля, пишет «РИА Новости».

Митинг сторонников экс-президента проходит у здания Печерского районного суда, где рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко в виде личного обязательства.

Бывший глава государства в перерыве судебного заседания вышел к участникам митинга. Он выразил им благодарность за поддержку, а также рассказал о судебном процессе. Под конец выступления Порошенко, стоявший близко к нему мужчина бросил в экс-лидера стопку бумажек с изображением разных купюр. Бывший президент посчитал этот жест провокацией.

«Друзья, этого провокатора, который к нам прорвался, мы сейчас срочно установим — кто он и откуда взялся. Друзья, мы так будем встречаться с каждым», — заявил Порошенко.

После этого его сторонники вывели мужчину с собрания и увели в неизвестном направлении. Правоохранители, присутствующие на митинге, в ситуацию не вмешивались.

Ранее в этот же день стало известно, что Порошенко призвал прокурора отозвать ходатайство об избрании ему меры пресечения. Согласно законодательству Украины генеральный прокурор сам вручает депутату Рады письменное сообщение о подозрении, либо он может поручить это прокурору. На заседании суда Порошенко заявил, что ему никто ничего не вручал.

В отношении Порошенко на Украине возбуждено не менее 10 уголовных дел. В июне он стал фигурантом по делу замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, в рамках которого бывшего президента Украины подозревают в предоставлении заведомо незаконного приказа, побудившего Семочко к превышению полномочий.

1 июля в ходе судебного заседания по данному делу Порошенко оскорбил прокурора. Кроме того, на этом слушании Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой с фразой «Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте».