Купание разрешили еще на трех пляжах в Тамбовской области

В Рассказовском районе Тамбовской области разрешили купаться на трех пляжах. Зоны отдыха прошли проверку на пригодность.

По данным администрации района, купание разрешено в водоемах в селах Пичер, Никольское и Коптево. На остальных водоемах размещены знаки, оповещающие о запрете купания. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Местных жителей просят соблюдать меры безопасности и купаться только в разрешенных местах. Специалисты рекомендуют плавать в утреннее и вечернее время, когда нет угрозы солнечного удара.

Купальный сезон в Тамбовской области был открыт 23 июня. Он продлится до 31 августа.