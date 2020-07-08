В Генштабе Турции рассказали о прошедших переговорах с российской стороной

Между начальником Генерального штаба Вооруженных сил России генералом армии Валерием Герасимовым и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером состоялись переговоры. Об этом в среду, 8 июля, написал турецкий Генштаб в своем Twitter.

«Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с начальником Генерального штаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы безопасности, связанные с Сирией и Ливией», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день о прошедшем телефонном разговоре между сторонами сообщили в Минобороны России. Ведомство распространило заявление постпреда РФ при ООН Василия Небензи, согласно которому Россия внесет в Совет Безопасности ООН проект резолюции, предлагающий оставить только один погранпереход на границе Сирии и Турции для доставки трансграничной гуманитарной помощи.

Дипломат отметил, что размер подконтрольной боевикам территории Идлиба сократился на 30%, поэтому одного КПП будет достаточно, чтобы удовлетворить все гумпотребности региона.

3 июля российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовящемся возобновлении работы посольства России в Ливии. 23 июня министр заявил, что вопрос применения военных сил в Ливии должен быть предметом договоренностей, и сравнил военный конфликт в стране с качелями.

После свержения и убийства бывшего лидера Ливии Муамара Каддафи в 2011 году в стране не прекращаются вооруженные конфликты. Установилось двоевластие: на востоке страны заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с ЛНА Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.

В январе текущего года состоялась Берлинская конференция, в ходе которой представители 16 стран договорились больше не вмешиваться в ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласовали прекращение огня, соблюдение эмбарго на поставки оружия и продолжение переговоров между враждующими организациями.

В том же году, когда в Ливии случился госпереворот, в Сирии начался вооруженный конфликт. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков.