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Защита обжаловала арест советника главы «Роскосмоса» Сафронова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Защита обжаловала заключение под стражу подозреваемого в госизмене советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом в среду, 8 июля, сообщил его адвокат Евгений Смирнов.

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«Сегодня мы вместе с адвокатом Иваном Павловым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда Москвы», — рассказал собеседник агентства «РИА Новости».

Других подробностей он не сообщил.

О задержании советника главы «Роскосмоса» сообщили в госкорпорации накануне.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он на допросе не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела незнакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.

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