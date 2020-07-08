Кишечную палочку нашли на пляжах Петрозаводска

В Петрозаводске сотрудники Роспотребнадзора проверили почву в местах массового отдыха. В частности, специалисты исследовали пробы, взятые на пляже «Пески», расположенном на берегу Петрозаводской губы Онежского озера.

Выяснилось, что по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям пробы не соответствуют нормативам. Так, индекс бактерии группы кишечной палочки и индекс энтерококков были превышены в 100 раз, сообщает ИА «Карелinform» со ссылкой на ведомство.

В Роспотребнадзоре пояснили, что обычно открытие пляжей утверждает администрация органов местного самоуправления. Однако в этом году, как и в предыдущие годы, пляжи в столице Карелии утверждены не были. Причина — многочисленные несоответствия санитарным требованиям.

6 июля сообщалось, что в Карелии ограничили туристам время посещения магазинов продовольственных товаров и товаров первой необходимости. Это можно делать с 20 до 22 часов. Сувенирные магазины смогут обслуживать туристов в рамках своего режима.