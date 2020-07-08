Порошенко в суде призвал отозвать ходатайство об избрании ему меры пресечения

Бывший президент Украины Петр Порошенко 8 июля в Печорском суде Киева призвал прокурора отозвать ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки из-за нарушения процедуры. Трансляцию заседания ведет YouTube-канал «Судебная власть Украины».

Согласно украинскому законодательству, генеральный прокурор сам вручает депутату Рады письменное сообщение о подозрении, либо он может поручить это прокурору. На заседании суда Порошенко заявил, что ему никто ничего не вручал. Также он отметил, что прокуратура не предоставила оригинал поручения генпрокурора, позволяющего другому прокурору вручить подозрение.

«Подозрение не вручено, а значит мера пресечения для обеспечения подозрения незаконна и прошу ее отозвать», — сказал Порошенко.

По словам допрошенного в качестве понятого Руслана Шевчука, вручение подозрения действительно не состоялось. Однако, рассказал, что, когда следователь пытался его передать Порошенко, экс-президент ответил, что у того нет поручения от генпрокурора, отказался брать документы и уехал. Второй понятой подтвердил слова Шевчука и добавил, что подписал документ об отказе Порошенко брать сообщение о подозрении.

Прокуратура потребовала отпустить Порошенко под личное обязательство. Эта мера пресечения обязывает бывшего президента приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.

В отношении Порошенко на Украине возбуждено не менее 10 уголовных дел. В июне он стал фигурантом по делу замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, в рамках которого бывшего президента Украины подозревают в предоставлении заведомо незаконного приказа, побудившего Семочко к превышению полномочий.

1 июля в ходе судебного заседания по данному делу Порошенко оскорбил прокурора. Кроме того, на этом слушании Порошенко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и генпрокурору Ирине Венедиктовой с фразой: «Замахнулся — бей, не надо откладывать. Надо упрятать за решетку — упрячьте».