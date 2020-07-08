Два человека пострадали из-за жары в Тюменской области

Медики в Тюмени пока не зафиксировали роста числа обращений по поводу плохого самочувствия горожан из-за жары. По данным врачей, за две недели зарегистрировано лишь два случая тепловых ударов.

Медики рекомендуют жителям Тюмени во время жаркой погоды планировать перемещения в течение дня. Пешеходам рекомендовано придерживаться тени и ходить в зоне деревьев. При нахождении на открытом пространстве необходимо носить головной убор, пишет megatyumen.ru. Также желательно иметь при себе бутылку воды.

За две недели от жары пострадали мужчина и женщина трудоспособного возраста. Специалисты уточняют, что серьезных последствий для здоровья у пострадавших не выявлено.

Ранее медики рекомендовали отказаться от мяса, жирной и соленой пищи в жаркую погоду. Предпочтения в рационе стоит отдать овощам и фруктам.