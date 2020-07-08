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Матвиенко заявила о готовности РФ к работе с другими странами по открытию границ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия готова к взаимной работе по открытию границ с другими странами с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом в среду, 8 июля, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», — сказала она.

Спикер отметила, что вопрос с открытием границ носит не политический, а санитарно-эпидемиологический характер.

Накануне посол ЕС в Москве Маркус Эдерер сообщил, что на данный момент пока рано говорить об открытии границ Евросоюза для граждан России.

Ранее, 6 июля, в ходе встречи с главой «Аэрофлота» президент России Владимир Путин заявил о неопределенности открытия границ Европы для граждан страны. Он также подчеркнул, что нельзя предсказать, когда иностранные партнеры начнут открывать аэропорты, в том числе для туристов.

2 июля Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить риск повторного распространения инфекции в стране.

Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 4 апреля из-за пандемии коронавируса. Исключением являются только вывозные рейсы, которыми россиян возвращают на родину.

До 8 июня гражданам не разрешалось покидать РФ. Затем правительство разрешило выезд за рубеж в рабочих целях, для ухода за больными родственниками, для лечения или обучения.

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