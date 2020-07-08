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Эксперты рассказали о влиянии аллергии на течение COVID-19

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Фото: ТАСС/dpa/Angelika Warmuth
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Течение заболевания COVID-19 может быть осложнено аллергической реакций у пациента. Об этом в среду, 8 июля, рассказал на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с аллергией, в Уральском информационном центре ТАСС доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Еделев.

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«Хочу вам напомнить, что коронавирусная инфекция попадает также в кишечник. В этом случае особенно при пищевой аллергии, когда изменяется проницаемость кишечной стенки, вирус попадает гораздо легче — концентрация вируса выше у больных с пищевой аллергией. <…> Бесспорно, аллергическая реакция — это все же утяжеляющий фактор», — указал эксперт.

По словам специалиста, примерно в 48% случаев коронавирус активирует различные расстройства сердечного ритма. В таком случае различные формы аллергии, в особенности пищевая, могут пагубным образом повлиять на состояние больного.

Однако заведующая городским амбулаторно-консультативным отделением аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 Екатеринбурга, врач-пульмонолог, аллерголог-иммунолог Анна Петухова отметила, что на сегодняшний день, по данным врачей, сама аллергия не считается фактором риска более тяжелого течения COVID-19.

«На сегодняшний день по тем наблюдениям, которые видим мы и о чем говорят и пишут наши зарубежные коллеги, аллергические заболевания, к счастью, не являются фактором риска для более тяжелого течения ковидной инфекции», — сказала она.

Врач добавила, что последние данные демонстрируют тенденцию к росту аллергических заболеваний и каждые десять лет количество аллергиков увеличивается. В отделении аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 ежедневно проходят обследование и получают консультации более 60 пациентов, среди которых аллергический характер заболевания имеет большинство — как минимум 80% пациентов.

30 июня руководитель лаборатории молекулярной генетики человека, профессор Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) Михаил Чурносов заявил, что риск заражения коронавирусом и тяжесть вызванного им заболевания связаны с индивидуальной генетической предрасположенностью человека.

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