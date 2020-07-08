Электронные билеты в Русский музей раскупили до конца июля

Электронные билеты на сеансы в Михайловский дворец и корпус Бенуа в Санкт-Петербурге за один день были распроданы до конца июля, заявил генеральный директор Русского музея Владимир Гусев. По его словам, в здания планируется пускать по 10 человек каждые 20 минут, также предусмотрено экскурсионное обслуживание групп по пять человек. С 7 июля билеты доступны на сайте учреждения, однако льготные категории людей смогут купить их в кассах, передает телеканал «78».

«Мы вынуждены будем ограничивать количество посетителей, всё будем открывать постепенно. Хотелось бы призвать людей к сознательности, потому что мы не можем требовать от людей соблюдения всех этих правил», — добавил Гусев. С 15 июля откроются Михайловский дворец, корпус Бенуа, Строгановский дворец и Летний сад.

Напомним, один из крупнейших китайских художников, Чжан Хуань, предложит Эрмитажу выбрать и включить в свою коллекцию любую из посвященных музею работ, которые будут представлены там на выставке «В пепле истории». Она откроется после снятия карантина. В интервью «Известиям» Чжан Хуань рассказал, что создал специально для российской выставки 26 произведений, в том числе «Мой Эрмитаж», «Революция перерождения», «Будда Эрмитажа» и «Дворец 10 000 душ».