Вице-премьер Украины заявил о желании России сблизить позиции по Донбассу

Украинская сторона видит желание Москвы сблизить позиции сторон в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом 8 июля заявил вице-премьер Украины, первый заместитель главы делегации Киева на переговорах контактной группы в Минске Алексей Резник.

«Точно другая риторика, тональность, нет враждебности и есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции. А это уже важно», — cказал он телеканалу «Дом».

Резник отметил, что переговоры нельзя назвать тупиковыми, и выразил надежду на ротацию представителей России в трехсторонней контактной группе по Донбассу. Кроме того, он допустил, что по ряду вопросов компромисс между двумя сторонами может быть достигнут. В частности, по вопросам разминирования, режима прекращения огня и взаимодействия и строительства новых контрольных пунктов въезда-выезда.

Ранее, 4 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что политические советники стран «нормандской четверки» приблизились к соглашению по проекту конкретных мер по реализации перемирия в Донбассе.

По его словам, у политсоветников состоялся обстоятельный разговор. Козак отметил, что достаточно времени пришлось потратить на прояснение позиции Украины по комплексу мер и Минских соглашений в связи с тем, что последнее время Киев выражал разные позиции по данному вопросу.

15 июня полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины Борис Грызлов рассказал, что делегация Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР) заявила, что не считает себя связанной какими-либо обязательствами, относящимися к Минским соглашениям.

При этом ранее руководство Украины, включая заявления президента страны Владимира Зеленского на саммите «нормандской четверки», прошедшем в Париже 9 декабря 2019 года, всегда подтверждало, что комплекс мер по урегулированию конфликта на территории Донбасса безальтернативен и обязателен для выполнения как Украиной, так и ДНР и ЛНР, добавил полпред.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.