Жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды

В Омской области в ближайшие сутки прогнозируют значительное ухудшение погоды. В регионе ожидаются дожди с градом.

По данным МЧС, 9 июля ветер в Омской области усилится до 22 м/с. Об этом пишет ИА «Город55». Град вместе с грозами угрожает некоторым районам региона.

Неблагоприятная погода сохранится и 10 июля. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 20 м/с.

Омичей просят воздержаться от выезда на природу и приготовления пищи на открытом огне. Из-за ветра пламя может распространиться на большой территории.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до +40 градусов.